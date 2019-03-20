وزير الخارجية العراقي يبحث آليات عمل فريق التحقيق في جرائم "داعش"

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم في بغداد، اليوم الأربعاء، مع رئيس فريق التحقيق للمُساءَلة عن جرائم عصابات "داعش "الإرهابيَّة كريم خان، آليّات عمل فريق التحقيق.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أنه تم - خلال اللقاء - التركيز على دور فريق التحقيق في جمع وتخزين الأدلة التي تُجرِّم عصابات "داعش" الإرهابيَّة ، فضلًا عن سُبُل إنجاح مهمَّته في العراق.