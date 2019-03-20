مسؤول داعشي يكشف: "نجل أردوغان" تربّح من شراء تركيا للنفط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر موقع "هوم لاند سيكيورتي توداي"، تفاصيل مقابلة تمت مع أحد مسؤولي داعش السابقين، والتي كشف فيها أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أراد بسط سيطرته على الجزء الشمالي من سوريا.

ويقول "أبو منصور المغربي" الذي قضى 3 سنوات في التنظيم، إن "وظيفته في الرقة كانت تقضي بالتعامل مع القضايا الدولية، وتنسيق العلاقة بين تنظيم داعش والمخابرات التركية".

وأبو منصور، مهندس كهرباء من المغرب، جاء إلى سوريا في عام 2013، سافر من الدار البيضاء إلى اسطنبول وعبر الحدود الجنوبية لتركيا إلى سوريا.

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واعترف أبو منصور أن "معظم النفط السوري كان يذهب إلى تركيا، وكميات صغيرة إلى نظام الأسد".

ويقول أبو منصور، إنه لم يكن بحاجة إلى التفاوض بشأن هذه المبيعات مباشرة مع مسؤولي الحكومة التركية، لأن "هذا حدث تلقائيا".

وأوضح الداعشي، "هناك الكثير من التجار الذين يقومون بذلك، وكانت تركيا السوق الوحيدة التي يتم إرسال النفط إليها".

ويضيف أن "نجل" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصبح "ثريًا بسبب نفط داعش"، إلا أن الصفقات كانت تتم عبر وسطاء.