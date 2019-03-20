مسؤول داعشي: أردوغان أراد السيطرة الكاملة على شمال سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر موقع "هوم لاند سيكيورتي توداي"، تفاصيل مقابلة تمت مع أحد مسؤولي داعش السابقين، والتي كشف فيها أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أراد بسط سيطرته على الجزء الشمالي من سوريا.

ويقول "أبو منصور المغربي" الذي قضى 3 سنوات في التنظيم، إن "وظيفته في الرقة كانت تقضي بالتعامل مع القضايا الدولية، وتنسيق العلاقة بين تنظيم داعش والمخابرات التركية".

وأبو منصور، مهندس كهرباء من المغرب، جاء إلى سوريا في عام 2013، سافر من الدار البيضاء إلى اسطنبول وعبر الحدود الجنوبية لتركيا إلى سوريا.

ويبدو أن أبا منصور كان يجتمع على ما يبدو مع مسؤولين رفيعي المستوى في جميع الفروع الأمنية للحكومة التركية للتفاوض على صفقات وفقا لموقع "هوم لاند سيكيورتي توداي".

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ويقول أبو منصور، بحسب "الحرة"، إن "موضوع المنافع المشتركة هو موضوع كبير، المفاوضات لم تكن سهلة، لقد استغرقت وقتا طويلا وفي بعض الأحيان كانت صعبة".

وأوضح أن تركيا كانت تريد السيطرة على المنطقة الحدودية القريبة من حدودها واحكام السيطرة على شمال سوريا.

ويقول: "في الواقع كان لديهم طموحات ليس فقط للسيطرة على الأكراد، لقد أرادوا كل الشمال السوري من كسب (أقصى نقطة في شمال سوريا) إلى الموصل".

ويشير أبو منصور، إلى أن "هذه هي الأيديولوجية الإسلامية لأروغان"، مضيفا "لقد أرادوا كل شمال سوريا، هذا ما قاله الجانب التركي أرادوا السيطرة على شمال سوريا، لأن لديهم طموحاتهم الحقيقية".

ومن الجانب الداعشي، يوضح أبو منصور "لقد كانت فائدة كبيرة للتنظيم، لأنها يمكن أن تحمي ظهرنا، حوالي 300 كيلومتر من حدودنا معهم، تعتبر تركيا طريقا بالنسبة لنا للأدوية والغذاء، فهناك أشياء كثيرة تدخل باسم المعونة، وكانت الابواب مفتوحة".