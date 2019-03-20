السيطرة على حريق في "مخزن بويات" بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
سيطرت أجهزة الحماية المدنية في محافظة القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، على حريق شب في مخزن "بويات سيارات" داخل منزل مكون من 6 طوابق بشارع ترعة النصرانية بمنطقة بيجام في شبرا الخيمة، دون إصابات أو خسائر بشرية.
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في مخزن كائن بشارع محمود البهنساوي متفرع من شارع الترعة النصرانية بمنطقة بيجام.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.
تبين من المعاينة الأولية أن المخزن ملك "سعيد. م"، ويقع داخل منزل مكون من طابق أرضي و6 أدوار علوية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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