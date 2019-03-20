صور| تكريم الأمهات المثاليات في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
كرمت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، اليوم الأربعاء، 35 من أمهات المحافظة المثاليات داخل العديد من القرى والنجوع بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.
وجرى توزيع مجموعة من الأجهزة والمستلزمات المنزلية عليهن تقديرا وعرفانا بدورهن ونجاحهن مع أبنائهن.
من جانبه أشاد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بالجهود المتواصلة لمؤسسة العربي لتنمية المجتمع في دعم ومساندة البسطاء ومحدودي الدخل، ضمن جهود المحافظة بالتنسيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
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