اتفاق روسى صينى على التعاون فى محاربة الإرهاب بسوريا

أكدت روسيا والصين ضرورة التخلص من الإرهاب في سوريا، مشددين على دعمهما المستمر لتسوية الأزمة سياسيا على أساس قرار مجلس الأمن الدول رقم 2254.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها، اليوم الأربعاء، إن نائب وزيرالخارجية ميخائيل بوغدانوف استقبل المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا، شيه شياويان، وبحثا الأزمة في سوريا، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".
وأجرى الجانبان مباحثات مفصلة عبرا خلالها
وأكد البلدان ضرورة تقديم المجتمع الدولي الدعم لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وإعادة إعمار سوريا مع ضمان سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيه.
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