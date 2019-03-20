اتفاق روسى صينى على التعاون فى محاربة الإرهاب بسوريا

أكدت روسيا والصين ضرورة التخلص من الإرهاب في سوريا، مشددين على دعمهما المستمر لتسوية الأزمة سياسيا على أساس قرار مجلس الأمن الدول رقم 2254.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها، اليوم الأربعاء، إن نائب وزير

الخارجية ميخائيل بوغدانوف استقبل المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا، شيه شياويان، وبحثا الأزمة في سوريا، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".

وأجرى الجانبان مباحثات مفصلة عبرا خلالها

عن رضاهما عن فعالية التنسيق الوثيق على الساحة الدولية بين روسيا والصين بشأن سوريا في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك وفقا للبيان.

وأكد البلدان ضرورة تقديم المجتمع الدولي الدعم لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وإعادة إعمار سوريا مع ضمان سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيه.