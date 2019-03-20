ترامب: إبقاء 400 جندي أمريكي بسوريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته إبقاء 400 جندي أمريكي في سوريا من بينهم 200 قرب الحدود الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن ترامب استخدم، اليوم الأربعاء، خرائط بصرية أمام الصحفيين في البيت الأبيض لإثبات وجهة نظره بأن تنظيم "داعش" الإرهابي سيفقد الأراضي المتبقية له "الليلة" وليظهر ما وصفه بنجاح إدارته في الحرب ضد "داعش"، مشيرة إلىأنه حمل تلك المعينات البصرية معه أثناء توجهه في رحلة إلى ولاية أوهايو.
ولفتت الصحيفة إلى أن إحدى الخرائط سلطت الضوء باللون الأحمر على مناطق في سوريا قال ترامب إن التنظيم الإرهابي كان يسيطر عليها حتى يوم انتخابات الرئاسة الأمريكية في 8 نوفمبر 2016، فيما أظهرت خريطة
وقال ترامب: "عندما تسلمتها كانت فوضى.. الآن في الأسفل هنا لا يوجد أحمر.. في الحقيقة، يوجد بقعة ضئيلة ستزول بحلول الليلة"، مضيفا أن "هذا داعش يوم الانتخابات، يوم انتخابي، وهذا داعش الآن.. هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور".
كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) نفت، في وقت سابق، صحة تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول اعتزام الوزارة إبقاء قرابة 1000 جندي أمريكي في سوريا.
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