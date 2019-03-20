إثيوبيا تستضيف اجتماعا لرئيس وزراء إفريقيا الوسطى و14 جماعة معارضة

عقد ماتيي سيمبليس سارنجي رئيس وزراء إفريقيا الوسطى والجماعات المسلحة الـ14 التي وقعت اتفاق السلام الذي تم التفاوض عليه في مطلع فبراير الماضي في الخرطوم، جلسة عامة في عاصمة أثيوبيا "أديس أبابا".



وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم "الأربعاء" أنه منذ الاثنين الماضي، يتواجد الموقعون على اتفاقية السلام في إفريقيا الوسطى في أديس أبابا حيث دعا الاتحاد الإفريقي لاجتماع متابعة في محاولة لإنقاذ اتفاق السلام الذي تقوض بعد الإعلان في مطلع مارس الجاري

عن حكومة جديدة تعتبرها الجماعات المسلحة "غير شاملة" بما فيه الكفاية.

ونشر حساب الاتحاد الإفريقي على موقع (تويتر) تغريدة أكد فيها أن وفد حكومة إفريقيا الوسطى وممثلو الجماعات الـ14 يشاركون في جلسة عامة اليوم.

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بدورها، قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن موسى فقي

رئيس مفوضية الاتحاد الأـفريقي في الجلسة إن التنازلات صعبة ومؤلمة لكنها ثمن السلام وأكد أن السلام النهائي في أفريقيا الوسطى بين أيديكم وكل شيء يعتمد على إرادتكم.

وكانت مينوسكا قد قالت أمس "الثلاثاء" إن هناك تقدما ملحوظا وأن المفاوضات مستمرة.



يذكر أن اتفاق السلام الذي يدعمه جميع شركاء بانجي والذي أعده الاتحاد الأفريقي منذ عام 2017 ، يعد الثامن الذي يتم توقيعه منذ بداية الأزمة ولم يؤد أي من الاتفاقات السابقة إلى عودة الاستقرار في البلاد، وأدى إلى وجود مينوسكا المنتشرة منذ عام 2014 وتضم 11 ألف جندي من قوات حفظ السلام.