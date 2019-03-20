اخبار العالم

واشنطن تعرب عن التزامها بدعم جهود الجزائر للحفاظ على تراثها الثقافي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعربت الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن التزامها بدعم جهود الجزائر للحفاظ على تراثها الثقافي.

 

وقال بيان للسفارة الأمريكية بالجزائر، اليوم إن واشنطن تتطلع إلى إبرام اتفاق أمريكي-جزائري في المستقبل القريب، حول حماية التراث الثقافي، بما يتوافق مع اتفاقية اليونيسكو للملكية الثقافية لعام 1970.

Advertisements


وأشار البيان إلى أن خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أشرفوا على ورشة تدريبية، دامت ثلاثة أيام، حول التحقيقات والمتابعات المتعلقة بسرقة الآثار القديمة وبيعها بطريقة غير مشروعة.


وتضمنت الورشة، الهادفة لدعم جهود الجزائر لحماية تراثها الثقافي، عدة موضوعات منها الأطر القانونية

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الدولية، وتقنيات التحقيق، ودراسات الحالة، بالإضافة لمحاكمة جرائم الملكية الثقافية الدولية، ومعاهدات المساعدة القانونية المتبادلة، واستراتيجيات التصدي لجرائم الملكية الثقافية، وتعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي.


يذكر أنه منذ عام 2001 دعمت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، الحفاظ على التراث الجزائري، من خلال 10 منح منفصلة من صندوق السفراء، للمحافظة على التراث الثقافي، بقيمة 727 ألفا و436 دولارا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعرب عن التزامها بدعم جهود الجزائر للحفاظ على تراثها الثقافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى