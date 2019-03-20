واشنطن تعرب عن التزامها بدعم جهود الجزائر للحفاظ على تراثها الثقافي

أعربت الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن التزامها بدعم جهود الجزائر للحفاظ على تراثها الثقافي.
وقال بيان للسفارة الأمريكية بالجزائر، اليوم إن واشنطن تتطلع إلى إبرام اتفاق أمريكي-جزائري في المستقبل القريب، حول حماية التراث الثقافي، بما يتوافق مع اتفاقية اليونيسكو للملكية الثقافية لعام 1970.
وأشار البيان إلى أن خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أشرفوا على ورشة تدريبية، دامت ثلاثة أيام، حول التحقيقات والمتابعات المتعلقة بسرقة الآثار القديمة وبيعها بطريقة غير مشروعة.
وتضمنت الورشة، الهادفة لدعم جهود الجزائر لحماية تراثها الثقافي، عدة موضوعات منها الأطر القانونية
يذكر أنه منذ عام 2001 دعمت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، الحفاظ على التراث الجزائري، من خلال 10 منح منفصلة من صندوق السفراء، للمحافظة على التراث الثقافي، بقيمة 727 ألفا و436 دولارا.
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