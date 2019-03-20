تونس: القضاء على زعيم تنظيم جند الخلافة الإرهابي

كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، عن هوية العناصر الثلاثة الذين تم القضاء عليهم في عملية أمنية بولاية القصرين غربي البلاد.

وأكدت الوزارة مقتل أمير كتيبة "جند الخلافة" الموالية لتنظيم "داعش" المتطرف، حسام الثليثي، إضافة إلى الإرهابيين محمد الناصر المباركي، المكنى أبو سليمان ومنذر الغرسلي، المكنى أبو محمد، والمتحصنين بجبل السلوم.

وتم القضاء على العناصر الثلاثة مساء أمس الثلاثاء في كمين نصبته وحدات الحرس الوطني، بعد توفر معلومات بشأن تزودهما بالمؤونة في منطقة حاسي فريد في ولاية القصرين كما تم ضبط أسلحتها مع كمية من المواد المتفجرة والقنابل اليدوية.

Advertisements

وأفادت الوزارة بأن العناصر الإرهابية تورطت في استهداف رتلين للجيش عام

2015 والسطو على بنكين في القصرين وقتل عسكري وشقيقه وذبح راعيي غنم شقيقين، بالإضافة إلى قتل مواطن آخر وقطع رأسه بجبل المغيلة، في حادثة أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

ويتحصن مسلحون في الجبال المحيطة بالقصرين وفي المرتفعات القريبة من الحدود الجزائرية بولايتي الكاف وجندوبة، وفي سيدي بوزيد.

ودأب مسلحون في تلك المناطق على تنفيذ عمليات سطو على المناطق السكنية وخطف رعاة ومدنيين وذبحهم لاتهامهم بالتخابر ضدهم.