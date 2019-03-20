ترامب يتوقع إعلان هزيمة داعش الليلة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيترك 400 جندي في سوريا في أعقاب هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، والتي توقع أن تحدث الليلة.

وقال ترامب، أمام البيت الأبيض، إن 200 جندي سيمكثون في شمال البلاد، حيث دعمت الولايات المتحدة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، فضلاً عن 200 جندى آخرين في جنوب البلاد بالقرب من إسرائيل، ربما في إشارة إلى قاعدة "التنف”، مضيفاً أن القوات ستظل هناك "لفترة من الوقت".

وأشار ترامب إلى أن قوات قسد التي تدعمها الولايات المتحدة ستسيطر على المنطقة قريباً، قائلاً إنها "منطقة صغيرة ستنتهي الليلة".