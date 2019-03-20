الاتحاد الأوروبي يشترط الموافقة على "بريكست" للحصول على تأجيل قصير

أعرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بأن تأجيلاً قصيراً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" سيكون "ممكناً" حال وافق النواب البريطانيون على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع بروكسل.

وجاءت تعليقات توسك في أعقاب تلقيه طلباً مكتوباً من رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بإرجاء خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو المقبل.

ومن المقرر حتى الآن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس الجاري.

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وقال توسك: "أعتقد أن تمديداً قصيراً (للخروج) سيكون ممكناً، بشرط حدوث تصويت إيجابي على اتفاقية الانسحاب في مجلس العموم (البريطاني)".

أضاف توسك أن طلب ماي الإرجاء حتى 30 من يونيو المقبل، له حيثياته، ولكنه أيضاً "سيطرح أسئلة ذات طبيعة سياسية وقانونية".

وأوضح رئيس المجلس الأوروبي أنه في حال وافق البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج في تصويت الأسبوع المقبل، سيتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي الانتهاء من قرار التمديد من دون عقد قمة خاصة، غير أنه أكد "لن أتردد" في دعوتهم إلى العودة إلى بروكسل إذا لزم الأمر.