تونس: القضاء على زعيم تنظيم إرهابي تابع لداعش

كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، عن هوية العناصر الثلاثة الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في عملية أمنية بولاية القصرين غربي البلاد.

وأكدت الوزارة مقتل حسام الثليثي التابع لتنظيم داعش الإرهابي إضافة إلى الإرهابيين محمد الناصر المباركي، المكنى أبو سليمان ومنذر الغرسلي المكنى أبو محمد، والمتحصنين بجبل السلوم.

وتم القضاء على العناصر الثلاثة، مساء أمس الثلاثاء، في كمين نصبته وحدات الحرس الوطني، بعد توفر معلومات بشأن تزودهم بالمؤونة في منطقة حاسي فريد في ولاية القصرين، كما تم ضبط أسلحتهم مع كمية من المواد المتفجرة والقنابل اليدوية.

وأفادت الوزارة أن العناصر الإرهابية تورطت في استهداف رتلين للجيش عام 2015 والسطو على بنكين في القصرين وقتل عسكري وشقيقه.