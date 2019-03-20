ترامب يهدد بإبقاء الرسوم الجمركية على الصين لفترة طويلة

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الرسوم الجمركية العقابية، التي فرضها على الصين لإجبارها على التفاوض بشأن اتفاق تجاري، قد تبقى "سارية المفعول لفترة طويلة".

يريد ترامب إبقاء هذه الرسوم المفروضة على أكثر من 250 مليار دولار من المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة "لأننا نريد أن نتأكد من أننا إذا أبرمنا اتفاقية مع الصين، فإنها ستحترمها".

وأضاف أن المفاوضات، التي تكثفت مع بكين منذ بداية العام، "تسير على ما يرام".

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