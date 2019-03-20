فرنسا ترفض اقتراح ترامب ضم البرازيل إلى حلف الناتو

رفضت فرنسا، اليوم الأربعاء، اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم البرازيل إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت أنياس فون دير موهل المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن "الحلف الأطلسي هو تحالف أمم ترتبط ببند دفاع مشترك تحدد معاهدة واشنطن في 4 إبريل 1949 بشكل دقيق، مجال تطبيقه الجغرافي".

ولا يتيح البند العاشر من المعاهدة المؤسسة للحلف الاطلسي أن ينضم إليه سوى أعضاء من أوروبا.

أما في حالة دولة غير أوروبية، فيتطلب الأمر إجراء تعديل معقد للمعاهدة.

في المقابل، بإمكان البرازيل أن تبرم شراكة مع الحلف الأطلسي، على غرار عشر دول أخرى ضمنها كولومبيا وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية. وتساهم، بناءاً على ذلك، في مهام وعمليات الحلف.

وأضافت المتحدثة "في إطار مهمته في الأمن التعاوني الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الدولي وتعزيز أمن الحلفاء، بإمكان الحلف الأطلسي أن يقيم حواراً وعمليات تعاون ملموسة مع شركاء (...) بما في ذلك في أميركا اللاتينية".

وكان ترامب أشار، أمس الثلاثاء، إلى امكانية أن تصبح البرازيل عضواً في الحلف الأطلسي وذلك لدى استقباله نظيره البرازيلي جاير بولسونارو.

وقال "أنوي منح البرازيل وضع الحليف الكبير من خارج الحلف الأطلسي أو حتى ربما أن تصبح حليفاً (عضوا) في الأطلسي".

ويضم الحلف الأطلسي الدول المؤسسة وهي 12 دولة (الولايات المتحدة وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة وايسلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ والنروج وهولندا والبرتغال)، انضمت إليهم أولاً سبع دول هي اليونان وتركيا وألمانيا وإسبانيا وبولندا والمجر وتشيكيا.

ثم في مارس 2004، انضمت موجة ثانية من سبع دول من شرق أوروبا هي: ليتوانيا وأستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وبلغاريا ورومانيا.

وتلتها العام 2010 ألبانيا وكرواتيا. وآخر المنضمين كانت مونتينيغرو.