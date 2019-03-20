استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين جنوب بيت لحم

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين بإطلاق نار إسرائيلي جنوب بيت لحم.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن المواطن أحمد جمال مناصرة (28 عاما) استشهد داخل مركبة على حاجز النشاش بمدخل بيت لحم، إلى جانب إصابة ثلاثة آخرين برصاص قوات الاحتلال.

وفي وقت سابق، زعمت وسائل إعلام عبرية أن "مقاومين أطلقوا النار تجاه موقع للجيش الإسرائيلي قرب بلدة يعبد قضاء جنين"، دون وقوع إصابات.