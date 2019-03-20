كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنقرة: حديث أردوغان عن مجرزة نيوزيلندا أخرج من سياقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تصريحاته بشأن مجزرة نيوزيلندا، إذ أكدت الرئاسة التركية مساء اليوم أن حديثه أردوغان أخرج من سياقه.

وكان أردوغان قد رد على العبارات المتطرفة التي وردت في رسالة تارانت منفذ الهجوم الإرهابي: قائلا: "لقد جاء أجدادك وعادوا في توابيت. إذا أتيت مثل أجدادك، فتأكد أنك ستعود مثلهم".

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وكتب تارانت على إحدى البنادق التي استخدمها في الهجوم على المسجدين تاريخ 1571، في إشارة إلى معركة ليبانتو البحرية، التي خسرتها الدولة العثمانية.

و استغل الرئيس التركي، الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا، وعرض فيديو المجزرة الذي بثه الإرهابي على الإنترنت، على الرغم من قيام فيسبوك وشركات عدة بحذفه بسبب بشاعته.

من جانبه، وبخ وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، أردوغان على استخدامه فيديو الهجوم على المسجدين، قائلا إنه أخبر وزير خارجية تركيا مولود تشاويش أوغلو بخطورة ذلك على نيوزيلندا.