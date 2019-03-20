كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهرجان الشارقة للثقافة والناس ينطلق 30 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في 30 مارس الجاري فعاليات الدورة الرابعة من "مهرجان الشارقة للثقافة والناس" الذي ينظمه المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في حديقة النوف ويستمر حتى 4 أبريل المقبل بالشراكة مع بلدية الشارقة.

ويتضمن المهرجان الذي يستقطب هذا العام مؤسسات جديدة انضمت إلى المشاركين من مؤسسات وأفراد، برنامجاً ثقافياً يقدم عبر المنصة الثقافية في المهرجان إضافة إلى برامج تراثية ومسرحية، وعروض سينمائية مختلفة وورش للأطفال والكبار وبرامج توعية تخصصية، تتعلق بأهداف المؤسسات والدوائر المشاركة إضافة إلى مسابقات ثقافية للأسر والأفراد.