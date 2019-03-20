كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعد بالقضاء على آخر معقل لداعش في سوريا مساء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيتم القضاء على آخر معقل لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا هذا المساء.

وقال ترامب للصحفيين "بقي الآن آخر معقل صغير، وهو لن يبقى اليوم مساء".

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وكدليل على الإنجازات التي تحققت في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، عرض ترامب خريطتين للشرق الأوسط، حيث تمت الإشارة إلى مناطق محددة ينشط عليها الإرهابيون، واحدة من 2017، والثانية اعتبارا من اليوم. على الخريطة الثانية، كما أشار ترامب، تم وضع علامة على نقطة صغيرة فقط.

ووفقا لموقع "نيوز 1130" فإن ترامب أشار إلى أن الولايات المتحدة ستبقي 400 جندي في سوريا إلى أجل غير مسمى.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في 19 ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في سوريا.