كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوشنب: المال القطري عبر إسرائيل حول حماس من فصيل مقاوم إلى جهاز أمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر موقع "مدد نيوز"، تقريرًا عن أول اعتراف فلسطيني بدور قطر التخريبي في القضية الفلسطينية.



وتضمن التقرير شهادة حازم أبو شنب، القيادي فر حركة فتح، حيث قال إن رئيس لجنة الإعمار القطرية يقوم بنقل الأموال إلى حماس، بالتنسيق مع مكتب بنيامين نتنياهو شخصيًا، لافتَا إلى أن "نتنياهو" صرح بأنه يقوم بالموافقة على نقل الأموال القطرية لحماس، لأنه يشتري منهم الأمن على حد وصفه.



وأضاف "أبو شنب" أن المال الذي يأتي من قطر عبر إسرائيل، حول حماس من فصيل مقاوم إلى جهاز أمني، يقوم بحراسة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

