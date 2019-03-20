كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا ترد على ترامب: لا يمكنك ضم البرازيل إلى الناتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ردت فرنسا، اليوم الأربعاء، على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضم البرازيل إلى حلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى أن معاهدة الحلف لا تتيح انضمام دول جديدة غير أوروبية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنياس فون دير موهل إن "الحلف الاطلسي هو تحالف أمم ترتبط ببند دفاع مشترك تحدد معاهدة واشنطن في 4 أبريل1949 بشكل دقيق، مجال تطبيقه الجغرافي".

ولا يتيح البند العاشر من المعاهدة المؤسسة للحلف الأطلسي أن ينضم إليه سوى أعضاء من أوروبا.