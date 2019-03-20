كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا ترد على ترامب: لا يمكنك ضم البرازيل إلى الناتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولا يتيح البند العاشر من المعاهدة المؤسسة للحلف الأطلسي أن ينضم إليه سوى أعضاء من أوروبا.
أما في حالة دولة غير أوروبية، فيتطلب الأمر إجراء تعديل معقد للمعاهدة.
في المقابل، بامكان البرازيل أن تبرم شراكة مع الحلف الأطلسي، على غرار عشر دول أخرى ضمنها كولومبيا وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية..، وتساهم بناء على ذلك في مهام وعمليات الحلف.
وأضافت المتحدثة "في إطار مهمته في الأمن التعاوني الهادفة الى تعزيز الاستقرار الدولي وتعزيز أمن الحلفاء، بإمكان الحلف الأطلسي أن يقيم حواراً وعمليات تعاون ملموسة مع شركاء (...) بما في ذلك في أمريكا اللاتينية".
وكان ترامب أشار الثلاثاء إلى امكانية أن تصبح البرازيل عضواً في الحلف الاطلسي وذلك لدى استقباله نظيره البرازيلي جاير بولسونارو.
وقال "أنوي منح البرازيل وضع الحليف الكبير من خارج الحلف الأطلسي أو حتى ربما أن تصبح حليفاً (عضواً) في الأطلسي".
ويضم الحلف الأطلسي الدول المؤسسة وهي 12 دولة (الولايات المتحدة وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة وايسلندا وايطاليا ولوكسمبورغ والنروج وهولندا والبرتغال)، انضمت إليهم أولاً سبع دول هي اليونان وتركيا والمانيا واسبانيا وبولندا والمجر وتشيكيا.
ثم في مارس 2004 انضمت موجة ثانية من سبع دول من شرق أوروبا هي ليتوانيا وأستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وبلغاريا ورومانيا.
وتلتها العام 2010 ألبانيا وكرواتيا. وآخر المنضمين كانت مونتينيغرو.