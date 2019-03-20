الإمارات الأولى عربياً للعام الخامس في تقرير السعادة العالمي

أشاد البروفيسور جيفري ساكس، رئيس معهد الأرض بجامعة كولومبيا، مدير شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة التي تصدر سنوياً التقرير العالمي للسعادة، بالدور الريادي العالمي الكبير لدولة الإمارات في تبني تعزيز السعادة والارتقاء بمستويات جودة الحياة.

وأوضح بيان صحفي للشبكة، بمناسبة إعلان التقرير اليوم الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول عربياً للسنة الخامسة على التوالي، وأن مواطني دولة الإمارات حققوا درجة عالية في مؤشر تقييم الحياة، مشيراً إلى أن العيش في الإمارات ينعكس أيضاً إيجاباً على حياة المقيمين حيث يفوق متوسط مؤشر تقييم الحياة للمقيمين في الإمارات بشكل ملحوظ متوسط المؤشر في دولهم.

ونوه البيان إلى أن دولة الإمارات التي حافظت على تصنيف متقدم وحلت في المرتبة الحادية والعشرين عالمياً اتخذت مساراً تصاعدياً في مؤشر تقييم الحياة، ما أسفر عن تقدمها 7 مراكز في تصنيف التقرير العالمي للسعادة منذ عام 2016.