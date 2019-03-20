الأردن يعلن إجراءات جديدة لمواجهة الكوارث

الماضي.

وفي مؤتمر صحفي عقدته الحكومة، قال وزير التربية والتعليم الأردني وليد المعاني، إن رحلات المغامرة منعت إثر فاجعة البحر الميت التي أدت.

وأوضح المعاني خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد في رئاسة الوزراء، إن "على أي مدرسة تقديم برنامجها للرحلات المدرسية وكشوف بالأسماء وموافقات الأهالي وأن تكون العودة قبل مغيب الشمس والتأكد من وصول التلاميذ الى منازلهم وتحديد توقيت الرحلات من 12 /3 من كل عام إلى 15/5 من العام".

وأوضح المعاني أن "الغابات والمجمعات التجارية، السيركات، وأماكن السباحة ومن بينها مجاري السيول والمنحدرات، من الأماكن الممنوع الرحلات فيها، مع منع رحلات المغامرات"، ولفت إلى أنه "يجب أن يرافق الرحلة طبيب أو ممرض".

من جانبه قال وزير الداخلية سمير مبيضين إن "مركزاً للغوص قرب موقع حادثة البحر الميت المفجعة سيتم انشاؤه قريباً"، لافتاً إلى أن "200 غطاس مدربون سيوزعون في مختلف أنحاء المملكة للخدمة فيها".

وأكد مبيضين أنه "تم حظر مناطق محددة أمام السياحة الداخلية والخارجية بشكل تام".

وقال إن "لجنة طوارئ المحافظات أجرت تمارين وهمية لتقييم الخلل وماذا نريد مستقبلاً"، في حين قالت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة إنه "تم مراجعة جميع التشريعات الناظمة للقطاع السياحي وسيصدر تعليمات بذلك وتم اعتماد معايير الممارسات الفضلى لأجل تحقيق السلامة العامة أولاً".

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز صرح في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، إن زيادة الكوارث الطبيعية ظاهرة عالمية ومسؤولية الحكومة هو كيفية التعامل معها والاحتياط لها مستقبلاً.

وأضاف "منذ اليوم الأول لفاجعة البحر الميت وسيول عمان تعهدنا بأن ندرس الموضوع بشكل مهني والتزمنا بأن نقوم بكل ما هو مطلوب منا وبشكل شفاف امام المواطن".

وأوضح الرزاز أن "لجانا فنية ومهنية ومشتركة تشكلت وخرجت بتوصيات حولت للوزارات والأجهزة المعنية وبالتالي خرجت بتشريعات جديدة خصوصاً فيما يتعلق بسياحة المغامرات وعمل المكاتب السياحية وآليات الرحلات المدرسية وأيضاً عالجنا بعض الثغرات في البنية التحتية لمناطق الأساسية".