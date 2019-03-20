كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفوضية الأوروبية تحذر من تأجيل "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، في تقييم من أن قرار تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) حتى 30 يونيو، الذي تسعى إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، سيشتمل على "مخاطر قانونية وسياسية حقيقية".

وربما يتخذ قادة الاتحاد الأوروبي في قمة مقررة غدا الخميس في بروكسل قراراً بشأن طلب ماي إرجاء خروج بلادها من التكتل.