تجدد الاشتباكات بين قسد وداعش في الباجوز

قال المتحدث باسم قوات سورية الديمقراطية "قسد"، كينو جابرييل، اليوم الأربعاء، إن هناك تجدد لاشتباكات متقطعة تشهدها جبهة الباغوز بن قوات قسد ومسلحي داعش الذين يتحصنون في كهوف جبل الباجوز بريف دير الزور الشرقي.

وأضاف جابرييل، أن "الاشتباكات تدور بين قواتنا ومسلحي داعش الذين خرجوا من مخيم الباجوز الذي سيطرت عليها قواتنا أمس، ويختبئون في كهوف ومغاور جبل الباجوز شمال شرق البلدة".

وأكد المتحدث الرسمي أن قوات قسد "تقوم بتمشيط مخيم الباجوز لتأمين المنطقة بالكامل خوفاً من وجود أنفاق يختبئ فيها عناصر داعش".

وكانت مصادر في قوات قسد ذكرت أن عدد من الشاحنات توجهت إلى بلدة الباجوز لإجلاء مسلحي داعش وعائلاتهم.