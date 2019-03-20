مجزرة المسجدين.. طرد موظف من عمله احتفى بقتل 50 مصليا!

طردت شركة أمنية في دبي، اليوم الأربعاء، موظفا أجنبيا يعمل لديها، قبل أن يُرحل من الإمارات، بعدما احتفى، عبر “فايسبوك” بالهجوم على مسجدين في نيوزيلندا، ما أدى إلى مقتل 50 شخصا.

وأعلنت “مجموعة ترانسغارد”، في بيان، أن الموظف نشر تصريحات “تحتفي بالهجوم المشين” على المسجدين عبر استخدامه حسابا على الموقع باسم مستعار.

وتم التعرف على هوية الموظف بعد تحقيق داخلي، وتم طرده، وتسليمه للسلطات الإماراتية، التي قامت بترحيله بعدها، بحسب بيان الشركة.

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ولم توضح الشركة أي تفاصيل عن الموظف أو جنسيته أو هويته، ولم يكن بالإمكان الحصول على معلومات من السلطات الإماراتية.

ونقل البيان عن المسؤول في الشركة “غريغ وارد” تأكيده “لدينا سياسة عدم التسامح مطلقا مع الاستخدام غير الملائم لوسائل التواصل الاجتماعي، ونتيجة لذلك تم إنهاء عمل هذا الشخص فورا، وتسليمه إلى السلطات لمواجهة العدالة”.

وأكدت الشركة أن قرارها يستند إلى قوانين الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات.