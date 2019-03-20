بعدما صدمتها محكمة القنيطرة وقضت بنزع أرضها.. أقرباؤها: لا أحد يعرف مكان “مي عايشة

بعد الحكم الصادر ضدها بانتزاع أرضها، أكد عدد من أقرباء “مي عايشة” إنهم لا يعرفون مكانها، وذلك منذ الحكم الصادر ضدها، يوم أمس الثلاثاء، من قبل محكمة الاستئناف في القنيطرة، والرامي بتأييد الحكم الابتدائي، الصادر في حق (م.ر)، والمتهم بالاستيلاء على أرضها.

وأكد أحد أقرباء “مي عايشة”، في حديثه مع “اليوم24″، إنه “منذ أمس لا أحد يعرف مكانها”، مشيرا إلى “أنها في حالة صدمة، ولم تتقبل الحكم الصادر ضدها”.

كما أوضح المتحدث ذاته أن “أقرباءها خائفون عليها، لاسيما أنها مرتبطة بأرضها، وهددت مرارا أنه في حالة نزع الأرض، ستؤذي نفسها”.

يذكر أن “مي عايشة” اشتهرت عند المغاربة، في وقت سابق، بصعودها عمودا كهربائيا في العاصمة الرباط، احتجاجا على ما تصفه بالحيف، الذي لحقها في هذه الدعوى القضائية.