قصة محمد.. منع من متابعة الدراسة بسبب إعاقته.. ووزير في الحكومة قال له: “سير بيع الكارو”!-فيديو

محمد الخواتري شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، منعه المسؤولون من استكمال دراسته، بسبب إعاقته الجسدية، ونصحوه ببيع السجائر، حتى لا يضيع وقته في التعلم، لكن إرادته القوية جعلته يقاوم جميع الظروف، وينال الشهادات العليا.

تعود قصة الشاب محمد، المنحدر من مدينة بني ملال، إلى عام 2002 حين منع من ولوج الإعدادية، بعد نجاحه في السك الابتدائي، بسبب إعاقته، أو كما يسميها هو “جريمة الإعاقة”.

المنع من متابعة الدراسة دفع الخواتري إلى طرق جميع الأبواب في بني ملال، وخارجها، مطالبا بحقه في التمدرس، إلا أنه صُدم لما قال له وزير في الحكومة: “باركا عليك تعلمتي تقرا وتكتب سميتك سير بيع ليك الكارو” .

عزيمة محمد جعلته يدخل في تحد مع العالم، ليجتاز بنجاح، عامي 2010 و2012، على التوالي امتحاني الإعدادي، والبكالوريا بشكل حر، وبمجهود عصامي، وولج بعدها الجامعة، التي حصل فيها على شهادة الإجازة، والماستر، والآن، إنه على مشارف إنهاء الدكتوراه.