انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير يمني: علاقتنا بالإمارات ملتبسة ويجب فض التحالف والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 09:53 مساءً - طالب صالح الجبواني، وزير النقل في الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، حكومة بلاده باتخاذ موقف حازم أو إنهاء التعاون مع الإمارات التي تشارك إلى جانب السعودية ضمن تحالف عسكري في الحرب اليمنية، منذ 2015.

وقال الجبواني في تغريدة له على "تويتر"، إن علاقة بلاده بأبوظبي أصبحت "ملتبسة"، مضيفاً: "آن للشرعية أن تتخذ موقفاً بتصحيح علاقتها بأبوظبي أو فض التحالف معها".

وأكد ضرورة أن تتعامل حكومة بلاده بجدّية مع "زيارات قادة ما يسمّى بالانتقالي للخارج وهم يسافرون لتلك العواصم من أبوظبي"، في إشارة إلى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، والذي يتمركز وجوده في عدن (العاصمة المؤقتة).

وأضاف: "مشكلتنا مع طهران واضحة، وليس بيننا وبين مليشياتها غير الحرب".

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وجاءت تصريحات الوزير اليمني بالتزامن مع زيارات متكررة يقوم بها رئيس ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي"، عيدروس الزبيدي، وعدد من أعضاء ذلك المجلس إلى عدة دول أوروبية، كان آخرها الأسبوع الجاري إلى روسيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر طالب محافظ المحويت اليمنية، صالح سميع، الرئيس عبد ربه منصور هادي، بضرورة إنهاء دور الإمارات، مشيراً إلى أن دور أبوظبي سيسلّم اليمن كله إلى إيران في نهاية المطاف وليس فقط صنعاء.

وقال سميع، في مقابلة مع قناة "سهيل" اليمنية بالرياض: إن "على الرئيس هادي الاستغناء عن خدمات طرف من التحالف السعودي الإماراتي في حال قرّر الاستمرار في غيّه".

والإمارات شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، في الحرب على اليمن والمتورط منذ أربعة أعوام بقتل المئات من اليمنيين.