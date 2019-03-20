الرئيس اليمني: تنفيذ اتفاق الحديدة حجر الزاوية لبناء الثقة

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء، أن تنفيذ اتفاق الحديدة يعد حجر الزاوية والمؤشر الحقيقي على مصداقية خطوات بناء الثقة وتحقيق السلام في البلاد.

جاء ذلك، خلال استقباله السفيرة الألمانية لدى اليمن كارولا مولر هولتكمير، بحسب وكالة سبأ الرسمية.

وذكر هادي أن مؤشرات تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة على الأرض تؤكد أن الحوثيين لا يكترثون لذلك مطلقاً كما هو عهدهم على الدوام ولا يلتزمون بأي تفاهمات أو اتفاقات يوقعونها.

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وقال الرئيس اليمني إنه سيظل دوماً يدعو للسلام باعتباره الخيار الدائم، وقد تم تقديم في سبيل ذلك التنازلات تباعاً لمصلحة الأمن والسلام والاستقرار المنشود المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.

وأضاف أن واقع الصعوبات والتحديات التي تواجهها بلاده والآثار المدمرة التي تضرب الشعب اليمني، نتاج لتداعيات الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي على المجتمع.

وأشاد هادي بالعلاقات اليمنية الألمانية التاريخية والمتطورة وتجربتها الاتحادية الناجحة.

إلى ذلك، أكدت السفيرة الألمانية دعم بلادها للرئيس اليمني والدور الذي يقوم به لمصلحة بلاده وشعبه، متمنية أن تثمر تلك الجهود في إحلال السلام الذي يستحقه الشعب اليمني.