شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة التركية تتراجع عن تصريح إردوغان بشأن مجزرة نيوزيلندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (اسطنبول)

قال مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية اليوم (الأربعاء)، إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أعقاب المذبحة التي وقعت في نيوزيلندا الجمعة الماضية«أخرجت من سياقها» بعد أن استدعت أستراليا مبعوث تركيا للاحتجاج عليها.

وكتب فخر الدين ألتون على موقع تويتر «كلام الرئيس إردوغان أُخرج للأسف من سياقه».

وأثار إردوغان غضب أستراليا بعد أن حذر بأن الأستراليين المناهضين للمسلمين «سيُرسلون في نعوش» مثل أجدادهم في معركة غاليبولي في الحرب العالمية الأولى.