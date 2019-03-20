شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق تركي - إيراني على مواصلة العمليات ضد الأكراد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (أنقرة)جددت تركيا اليوم (الأربعاء) التأكيد بأن القادة العسكريين فيها وفي إيران اتفقوا على مواصلة «عمليات متزامنة ومنسقة» ضد الأكراد، رغن نفي النظام الإيراني للإتفاق.
وقالت وزارة الداخلية التركية إن القائد العام لقوات الدرك عارف تشيتين، وقائد قوات حرس الحدود الإيرانية قاسم رضائي اتفقا خلال محادثة هاتفية على مواصلة «عمليات متزامنة ومنسقة... لفترة».
وأضافت الوزارة أنه في اتصال هاتفي آخر رحب نائبا وزيري الداخلية التركي والإيراني بالمرحلة التي وصلت إليها العمليات.
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