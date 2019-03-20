شكرا لقرائتكم اليمن.. تعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدر مرسوم رئاسي، مساء الأربعاء، بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني، خلفاً لمحمد زمام، بعد اتهامات وجهت له بقضايا فساد والتلاعب بسعر العملة الصعبة مقابل العملة المحلية.

وقضى القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 2019م بتعيين حافظ فاخر معياد محافظاً للبنك المركزي اليمني، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

ويأتي تعيين معياد محافظا للبنك المركزي بعد اتهام اللجنة الاقتصادية التي يرأسها، لمحافظ البنك المركزي السابق محمد زمام بقضايا فساد والتلاعب بسعر العملة الصعبة مقابل العملة المحلية.

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والمحافظ الجديد من مواليد 1967م، في العاصمة صنعاء، وحاصل على بكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في العلوم المالية والمصرفية من الاكاديمية العربية /الأردن عام 1996م.

تولى رئاسة مصلحة الجمارك بالجمهورية اليمنية العام 2001م وحتى 2003م، وفي ديسمبر 2003م تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي.

كما تولى في نهاية العام 2010 م ادارة المؤسسة الإقتصادية اليمنية، قبل ان يتم تعيينه في أغسطس 2018م مستشارا للرئيس اليمني، ورئيساً للجنة الاقتصادية.

وكان الرئيس اليمني قد أصدر قراراً في أيلول/سبتمبر 2016م بنقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن استنفذت ميليشيات الحوثي الانقلابية احتياطاته الخارجية (حوالي 5 مليارات دولار)، ونهبت الكتلة النقدية المحلية (2 تريليون ريال يمني)، وفق اتهامات الحكومة الشرعية.