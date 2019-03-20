بريكست: دونالد ترامب الإبن يقول إن الديمقراطية في بريطانيا ماتت

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images قال دونالد ترامب الإبن إن حراكا شعبويا معاديا للمؤسسة الحاكمة كان السبب وراء تصويت غالبية البريطانيين للخروج من الاتحاد الاوروبي ولفوز والده في الانتخابات الرئاسية الامريكية

قال دونالد ترامب الإبن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي، إن الخلاف الجاري حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واحتمالات تأجيل هذا الخروج إلى ما بعد الـ 29 من آذار / مارس، قد

يشير إلى أن الديمقراطية في بريطانيا "قد ماتت".

وهاجم ترامب الإبن، الذي لا يتبوأ أي منصب سياسي، في مقال نشرته صحيفة الديلي تلغراف البريطانية، رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي قائلا "إنها تجاهلت نصائح والدي".

وأضاف ترامب الإبن "أنه من المرجح أن سيتم تجاهل ارادة الشعب" بسبب "النخبة الحاكمة في بروكسل" (أي الاتحاد الأوروبي).

وجاء تدخل ترامب الإبن في المشهد السياسي البريطاني قبل 9 أيام من موعد خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع قناة سكاي الأخبارية التلفزيونية، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن الرئيس الأمريكي ترامب يطمح إلى التوصل إلى حل يسمح للولايات المتحدة وبريطانيا أن "تتوصلا إلى اتفاقات تجارية".

وأضاف بولتون أن الرئيس الأمريكي "يرى فرصا كبيرا اذا حلت مسألة وضع بريطانيا".

يذكر أن رئيسة الحكومة البريطانية ماي بصدد الطلب رسميا من الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وأكد مقر رئيسة الحكومة في داونينغ ستريت في لندن بأن ماي لا تسعى إلى تأجيل طويل الأمد.

ويتوجب أن توافق كل الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أي طلب بالتأجيل. وستتوجه ماي إلى بروكسل يوم الخميس لمناقشة الأمر مع زعماء دول الاتحاد.

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ولكن الـ 29 من آذار / مارس ما زال الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد، ما لم يتم الإتفاق على تمديد قبل ذلك.

وقال ترامب الإبن - الذي لعب دورا مهما في حملة والده الانتخابية - في مقاله "تجاهلت ماي نصائح والدي، ونتيجة لذلك استغرقت عملية لم يكن لها أن تمتد إلا لشهور قليلة سنتين، مما ترك الشعب البريطاني في موقف مبهم".

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قال في مقابلة صحفية أجريت معه في موعد سابق من العام الحالي إن ماي تجاهلت نصائحه باختياره استراتيجية تهدف لخروج سلس من الاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب - وهو من مناصري خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - لصحفيين إنه أخبر ماي "عن أفكاره حول التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، وهي أفكار أعتقد إنها كانت ستكون مثمرة".

وأضاف الرئيس الأمريكي "لم تستمع لهذه النصيحة، وهذا أمر مقبول. ولكني اعتقد بصدق أن الموضوع كان يمكن التفاوض حوله بطريقة مختلفة".

من جانبه، قال ترامب الإبن، الذي يحتل منصب نائب مدير مؤسسة ترامب التجارية، "الآن يوشك الوقت على النفاد، وقد خسر البريطانيون كل شيء تقريبا، تماما كما كان الحلفاء الأوروبيون يأملون".

وقال في مقاله "بعض من السياسيين البريطانيين الذين يؤيدون الخروج يقولون إن ماي تحاول عرقلة عملية الخروج (بريكسيت) بإصرارها على موافقة مجلس العموم على اتفاق يبقي بريطانيا على ارتباط بالاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى".

ومضى بالقول "وباقتراب الموعد النهائي، يبدو أن الديمقراطية البريطانية قد ماتت".