ترامب يتحدث عن "الليلة الأخيرة" لتنظيم داعش في سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن تنظيم داعش الإرهابي سيقضي ليلته الأخيرة في سوريا.وأضاف في حديثه مع الصحفيين أن التنظيم الإرهابي في سوريا سيتم القضاء عليه نهائيًا اليوم.
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستبقي في سوريا حوالي 400 من قواتها، على الرغم من إعلانه السابق بسحب القوات الأمريكية من سوريا.
كان ترامب قد وعد بأن الأسبوع الأخير لداعش في سوريا سيكون الأسبوع الثاني من شهر فبراير الماضي، في وقت شكك فيه عدد من المسئولين الأمريكيين والمعارضين أيضًا في حديث ترامب.
وصرح ترامب في فبراير خلال كلمته باجتماع التحالف الدولي...
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