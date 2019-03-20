بو صعب أصدر قرارا قضي بتمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة

أصدر وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب قرارا قضي بتمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن العام 2017 والعام 2018، حمل الرقم 386/و د، وجاء في المادة الأولى منه: "ان وزير الدفاع الوطني بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31-1-2019 (تشكيل الحكومة)، قرر تمدد صلاحية تراخيص الأسلحة التالية، الصادرة عن العام 2017 و 2018 حتى تاريخ 30-6-2019. - تراخيص حمل السلاح صفة خاصة (لون برتقالي) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، السفارات الأجنبية، ورؤساء الأحزاب والطوائف الدينية. - تراخيص حمل السلاح صفة دبلوماسية. - تراخيص حمل السلاح الممغنطة. Advertisements - تراخيص حمل السلاح صفة خاصة. - تراخيص نقل سلاح الصيد اللولبي الصادرة عام 2018. المادة الثانية: يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ 1/4/2019".

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