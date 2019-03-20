الحسن ترأست اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية

ترأست وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية، في حضور أمين سر اللجنة رمزي سلامة.

وشارك في الاجتماع كل من: المديرة العامة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، المدير العام للطرق والمباني مطانيوس بولس، المدير العام للتعليم المهني والتقني سلام يونس، ممثل وزراة العدل القاضي المتخصص في شؤون السير باسم تقي الدين، ممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الضابط المتخصص في شؤون السير جيرار نصر، رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان نادين حبال، رئيس جمعية شركات التأمين ماكس زكار، ممثل عن نقابتي المهندسين المتخصص في هندسة المرور تمام نقاش، رئيس "جمعية مستوردي السيارات" سليم سعد، رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، رئيس نقابة مدارس السوق عفيف عبود، رئيس نقابة خبراء السير فؤاد فهد، ممثل جمعية "اليازا" انطوان حاج، وممثلة "جمعية طرق للحياة" سهى بساط.

وعرضت الحسن لخطة العمل مقسمة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وامهلت الحاضرين وقتا لدرس المقترحات ليصار بعدها الى رفع صيغة نهائية للخطة الى مجلس الوزراء.

وأكد سلامة انه "الاجتماع الاول للجنة الوطنية للسلامة المرورية مع وزيرة الداخلية والبلديات لوضع خطة عمل لتعزيز السلامة المرورية، بعد تأليف الحكومة الجديدة وامكان انعقاد المجلس الوطني للسلامة المرورية لاتخاذ القرارات المناسبة".

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وأشار الى أنه "عرضت (الحسن) لرؤيتها في شأن سبل تعزيز السلامة المرورية، وخطة عمل على المديين القصير والمتوسط، وبعض الافكار على المدى الطويل. فعلى المدى القصير احب ان اقول ان احدى الاولويات هي تطوير تعليم قيادة المركبات الآلية، من كل النواحي، والتأكد من الحصول على دفتر للقيادة، وان يمتلك الحائز على دفتر القيادة المعرفة والمهارات لقيادة آمنة وصديقة للبيئة واقتصادية في الوقت نفسه".

وتابع: "تم تأكيد أهمية ان تكون المركبات التي تسير على الطرق حاصلة على التأمين الالزامي والمعاينة الميكانيكة لان من غير المقبول ان تبقى من دون ذلك".

واشار الى ان البحث تناول "انشاء المرصد الوطني للسلامة المرورية لمعرفة سبل حصول الحوادث، وشددت (الحسن) على ضرورة ان تجتمع اللجنة مرة في الشهر، وان يلحظ جدول الاعمال في المرحلة المقبلة مجموعة من القرارات لنرى نتائج ملموسة على الارض".

والتقت الحسن بعد الظهر وفدا من حركة "حماس" برئاسة احمد عبد الهادي وتم التداول في التطورات الحاصلة على الساحة الفلسطينية وشؤون تخص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.