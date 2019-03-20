الجيش: زورقان اسرائيليان خرقا المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه في بيان ان زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 20/3/2019 ما بين الساعة 11.35 والساعة 12.38، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 277 متراً.

وعند الساعة 12,50، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة أقصاها حوالى 314 متراً، ولمدة 40 دقيقة.تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.