أعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه في بيان ان زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 20/3/2019 ما بين الساعة 11.35 والساعة 12.38، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 277 متراً.
وعند الساعة 12,50، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة أقصاها حوالى 314 متراً، ولمدة 40 دقيقة.تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: زورقان اسرائيليان خرقا المياه الإقليمية اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.