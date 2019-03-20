وزير البيئة ترأس اجتماع المجلس الاعلى للصيد البري

ترأس وزير البيئة فادي جريصاتي اجتماع المجلس الاعلى للصيد البري بحضور الممثلين عن الوزارات والادارات المختصة وأندية الصيد وتمّ التداول في موضوع فتح موسم الصيد لعامي 2019- 2020 وتحديد الطرائد المسموح بصيدها، وبنتيجة التداول تمّ فتح موسم الصيد من تاريخ 1 ايلول 2019 لغاية 15 شباط 2020 ، وأقرّت لائحة الطرائد المسموح صيدها خلال الرحلة الواحدة، وتمت الموافقة على إعطاء حرّاس موقع جبل موسى الطبيعي في قضاء كسروان افادة تأهيل لضبط وقمع مخالفات قانون الصيد البري ضمن نطاق الموقع الطبيعي.

وجاء في لائحة الطرائد المسموح صيدها أن الطيور المسموح صيدها وكمياتها هي كالآتي: المطوق 50، السمن 20، الفري 20، الصلنج 25، ديك الغاب أو دجاج الارض 5، البط الخضاري 5، كيخن 10، الحمام البري 5، اما الخنزير البري فغير محدّد، اولارنب البري 5 .

وجاء في القرار الذي وافق عليه أعضاء المجلس الاعلى للصيد أنه " يُمنع منعاً باتاً صيد أنواع الطيور والحيوانات البرية كافة في كل الفصول بإستثناء تلك المحددة في الجدول المرفق والتي يُسمح بصيدها فقط خلال موسم الصيد البري، كما يُمنع على أي كان الاتجار بالطرائد مهما كان مصدرها ".

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ومنع القرار " الصيد طوال ايام السنة في المحميات الطبيعية والغابات المحمية والمناطق المهمة للطيور والحمى والمناطق الطبيعية المصنّفة على لائحة التراث العالمي والاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وجميع الاماكن المحظور الصيد فيها وفقاً للمادة الثامنة من قانون الصيد .كما منع القرار الصيد وفي الاراضي التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب من مالكيها أو مستثمريها بمن فيهم البلديات وفي المناطق التي تحددها وزارة الدفاع الوطني".

وتقرّر الطلب من الجهات الامنية المختصة التشدّد في منع الصيد بواسطة الشباك والآلات الكهربائية التي تصدر أصواتاً شبيهة بأصوات الطيور ( أجهزة المناداة ) كما التشدّد في منع الصيد في الليل.

وخلص القرار الى أن " أي مخالفة لهذا القرار تُخضع مرتكبها لأحكام العقوبات المرعية الاجراء وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين واحالتهم الى المراجع المختصة".