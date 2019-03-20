انتشال رفات من قعر مغارة صخرية في كفرمشكي قضاء راشيا

انتشل عناصر من الدفاع المدني رفات عبارة عن كومة عظام يعتقد انها بشرية، من قعر مغارة صخرية في بلدة كفرمشكي في قضاء راشيا، على بعد مئات الامتار من الطريق التي تربط بين كفرمشكي والنبي صفا.
وبناء على اشارة القضاء العسكري المختص، دخل عناصر الدفاع المدني عبر الحبال من فوهة المغارة التي لا يزيد قطرها على الستين سنتمترا وعمق أقل من ستة امتار، باشراف الادلة الجنائية ومخفر كفرمشكي في قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية.
وعمل عناصر الدفاع المدني على جمع بقايا الرفات وتم نقلها الى مستشفى راشيا الحكومي بانتظار الطبيب الشرعي ومعاينتها.
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