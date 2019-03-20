رئيس بلدية جبيل زار دار العناية للمسنين في دير سيدة النجات في حبوب

زار رئيس بلدية جبيل وسام زعرور وعقيلته البرتا، "دار العناية للمسنين" في دير سيدة النجاة في حبوب - جبيل، التابع للرهبانية اللبنانية المارونية، يرافقه عدد من اعضاء المجلس البلدي والموظفين، وكان في استقبالهم رئيسة الدير الام فيكتوار جبرايل والراهبات والعاملين فيه، حيث قام زعرور والوفد بجولة في ارجاء الدار وصافح المسنين فردا فردا واستمع اليهم.

ونوه زعرور ب"الدور الذي يقمن به راهبات الدير ورئيسته في تأدية رسالتهن السامية في خدمة الانسان"، معلنا ان البلدية "على استعداد لتقديم كل ما يلزم لمساعدة الدار".

وهنأ زعرور الامهات بعيدهن، مؤكدا "دورهن في تربية الاجيال الذين على اكتافهم تبنى الاوطان"، آملا "ان يحمل فصل الربيع ربيعا للبنان على كل المستويات والطمأنينة والصحة وراحة البال لكل مسن"، مشددا على "ضرورة وضع مشروع قانون الشيخوخة موضع التنفيذ حماية لكل المسنين".