الشيخ حسام العيلاني التقى علي بركة وبحث معه التطورات الفلسطينية

زار إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس علي بركة في مكتبه في بيروت حيث قدّم له التعازي بوفاة والده وكانت مناسبة للبحث في التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وقال الشيخ العيلاني ان عملية سلفيت التي نفذها الشهيد عمر أبو ليلى جاءت لتؤكد ان لا خيار أمام الفلسطينيين الا المقاومة السبيل الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات داعيا كافة الفصائل الفلسطينية للإلتفاف حول المقاومة لإفشال المخططات الصهيوني التي تستهدف القضية الفلسطينية.