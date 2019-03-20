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الشيخ حسام العيلاني التقى علي بركة وبحث معه التطورات الفلسطينية

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زار إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس علي بركة في مكتبه في بيروت حيث قدّم له التعازي بوفاة والده وكانت مناسبة للبحث في التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وقال الشيخ العيلاني ان عملية سلفيت التي نفذها الشهيد عمر أبو ليلى جاءت لتؤكد ان لا خيار أمام الفلسطينيين الا المقاومة السبيل الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات داعيا كافة الفصائل الفلسطينية للإلتفاف حول المقاومة لإفشال المخططات الصهيوني التي تستهدف القضية الفلسطينية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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