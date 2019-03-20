سامي الجميل التقى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بزيارة تعارف

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في زيارة تعارف ترافقه الآنسة ليزا مور. حضر اللقاء الوزير السابق آلان حكيم ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله وشكل مناسبة لبحث التطورات في لبنان والمنطقة ولا سيما التمسك بضرورة تطبيق القرارات الدولية المتصلة بسيادة لبنان وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، كما جرى التطرق الى موضوع النازحين السوريين وضرورة العمل على تأمين عودتهم الكريمة والآمنة الى بلادهم.

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