أكد المندوب الدائم لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي "أننا نلتزم بأعلى معايير السلامة والأمن النووي في محطة "براكة" النووية".
وفي حديث لوكالة "رويترز"، لفت إلى أنه "تم تأجيل بدء العمل في المحطة، إلى بداية 2020، وهو ثالث تأجيل لموعد بدء تشغيل المحطة".
وكان من المقرر افتتاح المصنع في عام 2017 ولكن تم بدء التشغيل بالفعل مرتين بسبب مشاكل في تدريب موظفي التشغيل.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية القطرية قد وجهت رسالة إلى وكالة الطاقة الذرية حذرت فيها من "مخاوف خطيرة بشأن تشغيل محطة براكة للطاقة النووية الموجودة في الإمارات"، مشددة على "عدم وجود أي تعاون دولي مع الدول المجاورة فيما يتعلق بالتخطيط للكوارث والصحة والسلامة وحماية البيئة، يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إماراتي: تأجيل تشغيل المحطة النووية إلى بداية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.