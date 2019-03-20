مسؤول إماراتي: تأجيل تشغيل المحطة النووية إلى بداية 2020

أكد المندوب الدائم لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي "أننا نلتزم بأعلى معايير السلامة والأمن النووي في محطة "براكة" النووية".

وفي حديث لوكالة "رويترز"، لفت إلى أنه "تم تأجيل بدء العمل في المحطة، إلى بداية 2020، وهو ثالث تأجيل لموعد بدء تشغيل المحطة".

وكان من المقرر افتتاح المصنع في عام 2017 ولكن تم بدء التشغيل بالفعل مرتين بسبب مشاكل في تدريب موظفي التشغيل.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية القطرية قد وجهت رسالة إلى وكالة الطاقة الذرية حذرت فيها من "مخاوف خطيرة بشأن تشغيل محطة براكة للطاقة النووية الموجودة في الإمارات"، مشددة على "عدم وجود أي تعاون دولي مع الدول المجاورة فيما يتعلق بالتخطيط للكوارث والصحة والسلامة وحماية البيئة، يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة".