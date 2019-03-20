وزير الخارجية الجزائري يعلن ان بوتفليقة سيسلم السلطة لرئيس ينتخبه الشعب

أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيسلم السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطيا بعد عقد مؤتمر وطني وإقرار دستور جديد للبلاد. وأكد لعمامرة، في مؤتمر صحفي عقده في برلين، أن الرئيس بوتفليقة التزم بموجب الخطة الرامية للخروج من الأزمة الحالية والتي طرحها في 11 آذار بعدم الترشح في أي انتخابات، مشددا على أن الندوة الوطنية الجامعة المستقلة هي التي ستحدد موعد إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

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