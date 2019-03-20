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وزير يمني طالب بطرد الإمارات من التحالف العربي

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طالب وزير النقل اليمني صالح الجبواني بـ"طرد العربية من التحالف العربي لدعم الشرعية، الذي تقوده "، مشيراً إلى أنه "علينا أن نأخذ على محمل الجد الزيارات التي يقوم بها قادة ما يسمى بالانتقالي للخارج، وهم يسافرون لتلك العواصم من أبو ظبي".

ولفت إلى أن "مشكلتنا مع طهران واضحة، وليس بيننا وبين ميليشياتها غير الحرب"، مشيراً إلى أن "علاقتنا بأبوظبي ملتبسة وآن للشرعية أن تتخذ موقفاً بتصحيح علاقتها بأبوظبي، أو فض التحالف معها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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