وزير يمني طالب بطرد الإمارات من التحالف العربي

طالب وزير النقل اليمني صالح الجبواني بـ"طرد العربية من التحالف العربي لدعم الشرعية، الذي تقوده السعودية"، مشيراً إلى أنه "علينا أن نأخذ على محمل الجد الزيارات التي يقوم بها قادة ما يسمى بالانتقالي للخارج، وهم يسافرون لتلك العواصم من أبو ظبي".

ولفت إلى أن "مشكلتنا مع طهران واضحة، وليس بيننا وبين ميليشياتها غير الحرب"، مشيراً إلى أن "علاقتنا بأبوظبي ملتبسة وآن للشرعية أن تتخذ موقفاً بتصحيح علاقتها بأبوظبي، أو فض التحالف معها".