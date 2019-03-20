الحريري:سياستنا هي العمل على عودة النازحين الآمنة لبلدهم بأسرع وقت

أشار رئيس الحكومة سعد الحريري خلال حفل تكريمي أقامه على شرف مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان قبل الى انه "قبل أن يعمل شعبان إلى جانبي كان مستشار رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ولعب دورا اساسيا بتنظيم أول زيارة لرئيس وزراء في لبنان إلى روسيا، وبعد وفاة والدي بقي جورج شعبان مستشارا لي ونظم لي زيارتي الأولى إلى موسكو حيث تشرفت بلقاء الرئيس فلاديمير بوتين".

وأكد ان "شعبان يواصل دوره مع روسيا ويعمل عل ملفات حيوية ومن بينها أكثر الملفاة حساسية وهي مبادرة روسيا لتشجيع النازحين على العودة إلى بلادهم وهي المبادرة البراغماتية الوحدية الموجودة اليوم". وقال: " لم نعد نحتمل أعباء النازحين لذلك ان سياستنا هي العمل على عودتهم الكريمة والآمنة بأسرع وقت ممكن إلى بلدهم".

وأوضح الحريري ان "المبادرة الروسية تبحث في خطوات لضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين كقانون العفو العام وتجميد التجنيد الاجباري لسنتين". وأضاف "نشكر روسيا لحرصها الدائم على استقرار لبنان وسيادته ومنع أي تدخل في شؤونه وأتوجه لجورج شعبان بالشكر على كل ما قام ويقوم به لمصلحة تعزيز العلاقات بين لبنان وروسيا".