محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة 600 جنيه مكافأة جهود غير عادية للعاملين بالجامعة بعد تقدمها في تصنيف QS البريطاني.
وكتب الخشت عبر حسابه "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "نظرًا للتقدم غير المسبوق في التقدم في تصنيف QS البريطاني في 21 تخصصًا، والتقدم على جامعات عالمية مرموقة في عدد من التخصصات، وبمناسبة عيد أمي وأمهاتكم، ولجهودكم غير العادية في نجاح واستقرار العملية التعليمية، والتفاني في خدمة الجامعة، فقد تقرر صرف مبلغ ٦٠٠ ستمائة جنيه لكل العاملين".
كانت الجامعة أعلنت إحرازها تقدمًا كبيرًا في التصنيف الإنجليزي "QS" لأفضل الجامعات في العالم على مستوى التخصصات الأكاديمية لعام 2019، لأول مرة، حيث سبقت الجامعة عددا كبيرا من الجامعات العالمية الكبرى، سواء في أمريكا وأوروبا وحتي على مستوى جامعات الشرق الأوسط وأفريقيا.
واحتلت جامعة القاهرة، المركز 240 عالمياً في تخصصات علوم الحياة والطب، ومتفوقة على جامعة فنلندا التي جاءت في المركز 243 عالميا، وجامعة وولم الألمانية 245، ومعهد التخنيون التكنولوجي الإسرائيلي الذي جاء بالمركز 313، وجامعة بن جوريون 450.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يقرر صرف 600 جنيه مكافأة للعاملين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.