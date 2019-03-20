رئيس جامعة القاهرة يقرر صرف 600 جنيه مكافأة للعاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة 600 جنيه مكافأة جهود غير عادية للعاملين بالجامعة بعد تقدمها في تصنيف QS البريطاني.

وكتب الخشت عبر حسابه "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "نظرًا للتقدم غير المسبوق في التقدم في تصنيف QS البريطاني في 21 تخصصًا، والتقدم على جامعات عالمية مرموقة في عدد من التخصصات، وبمناسبة عيد أمي وأمهاتكم، ولجهودكم غير العادية في نجاح واستقرار العملية التعليمية، والتفاني في خدمة الجامعة، فقد تقرر صرف مبلغ ٦٠٠ ستمائة جنيه لكل العاملين".

كانت الجامعة أعلنت إحرازها تقدمًا كبيرًا في التصنيف الإنجليزي "QS" لأفضل الجامعات في العالم على مستوى التخصصات الأكاديمية لعام 2019، لأول مرة، حيث سبقت الجامعة عددا كبيرا من الجامعات العالمية الكبرى، سواء في أمريكا وأوروبا وحتي على مستوى جامعات الشرق الأوسط وأفريقيا.

واحتلت جامعة القاهرة، المركز 240 عالمياً في تخصصات علوم الحياة والطب، ومتفوقة على جامعة فنلندا التي جاءت في المركز 243 عالميا، وجامعة وولم الألمانية 245، ومعهد التخنيون التكنولوجي الإسرائيلي الذي جاء بالمركز 313، وجامعة بن جوريون 450.