العثور على "دانة مدفع" في بحيرة المنزلة بالدقهلية – (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

عثر عدد من العاملين على تطهير بحيرة المنزلة، اليوم الأربعاء، على "دانة مدفع" من مخلفات الحرب خلال أعمال التكريك والتطهير في البُحيرة بنطاق مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الجمالية، بورود بلاغ من العاملين في أعمال تكريك وتطهير بحيرة المنزلة بالمنطقة الواقعة بنطاق المركز على جسم غريب وبفحصه تبين أنه "دانة" من مخلفات الحرب.

انتقل ضباط الحماية المدنية وضباط المباحث بقيادة العقيد سيد لطفي خشبة، رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، والرائد أحمد جعفر، رئيس المباحث، لمكان الواقعة، وجرى تأمين نقل "دانة المدفع" وإخطار الجهات المعنية لاستلامها والتعامل معها بطريقة آمنة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.