"إنستجرام" يُعلن عن خدمة جديدة للمستخدمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أطلق تطبيق "إنستجرام" خدمة جديدة، تتيح للمستخدمين التسوق الإلكتروني بشكل مباشر.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تدعى الميزة الجديدة "Checkout"، والتي تساعد المستخدم على الشراء والدفع مباشرة من خلال التطبيق، بدلاً من اتجاهه للشراء من موقع متاجر التجزئة.

ويتعاون "إنستجرام" في الميزة الجديدة، مع 20 علامة تجارية عالمية، منها "نايكي" و"إتش أند إم" و"زارا" و"أديداس".

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وعن طريقة استخدام "Checkout"، عندما يرى المستخدم منتج يرغب في شراءه يضغط على صورته، لتفتح له الصفحة الخاصة به، والتي تتضمن مواصفاته، من لونه ومقاسه وخيارات أخرى.

وبعد تحديد المستخدم لتفضيلاته الخاصة بالمنتج الذي يرغب في شراءه، يضغط فوق زر "Checkout on Instagram"، والذي سينقلهم إلى صفحة الدفع، وهناك سيملأ بياناته، ولكن هذه الخطوة ستكون لمرة واحدة فقط عند أول عملية شراء.

ويؤكد "إنستجرام" أنه يخزن البيانات المالية الخاصة بمستخدميه بشكل آمن، حتى لا يضطروا إلى إدخالها في كل مرة، كما أشار إلى أنه يمكن لهم إنشاء رقم تعريف شخصي يجب إدخاله لكل عملية شراء.

جدير بالذكر أن مستخدمي "إنستجرام" متاح لهم شراء منتج واحد فقط في الوقت الحالي، على أن يسمح لهم بشراء منتجات متعددة وإضافتها في سلة الشراء قريبًا.